Gürsu Belediyesi, uyum haftasına başlayan birinci sınıf öğrencilerine özel hazırlanan kalemlikleri, heyecanlı miniklere ulaştırdı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, dağıtımları bizzat yaptı. BURSA (İGFA) - Her yıl, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine farklı hediyeler dağıtarak, onların hem heyecanlarını aşmalarına hem de kaynaşmalarına olanak sağlayan Gürsu Belediyesi, bu yıl da minikleri mutlu etti. İçleri, öğrencilerin okuldaki ilk haftalarında ihtiyaçları olan kırtasiye malzemeleri ile dolu kalemlik kutuları, çocuklara ulaştı. İlçe genelinde yaklaşık 3000 öğrenci okul hayatına merhaba dedi. İlk deneyimlerinde onları yalnız bırakmayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocuklara başarılar diledi. Öğretmenleri ile uyum haftasını tamamlayan öğrenciler hediyeler için Başkan Işık’a teşekkür ettiler.

Kaynak: igf