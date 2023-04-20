Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Birimi bünyesine yepyeni bir yol süpürme aracı daha alındı. Hidrostatik yol süpürme aracı sayesinde ekiplerin işi daha da kolaylaşacak. Gürsu’da kaldırımlar, yürüyüş yolları, cami önleri ve parklar artık yeni süpürge aracına emanet olacak.BURSA (İGFA) - Günlük 120 ton çöp toplayıp, ekipleri ile beraber 300 km yol yapan Gürsu Belediyesi, en çevreci ilçe olma misyonunu bünyesine dahil ettiği ekipmanlarla sağlamlaştırıyor. Tasarımı ve görüntüsü ile modern bir temizleme aracı olan hidrostatik yol süpürme aracı özellikle kaldırım, yürüyüş yolları, cami önleri ve parkları temizleyecek.

Bursa’nın hem yer altı hem de yer üstü çöp ve atık toplama, temizleme konusunda çevreci ilçelerinden birisi olan Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni katılan yol süpürme aracı ile iş gücünden de tasarruf etmiş olacak.

Yeni aracın ilk test sürüşünü yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Yeni aracımız hayırlı ve uğurlu olsun. İlçemizde günde 120 tona yakın sadece çöp topluyoruz. Diğer atıkları da buraya eklediğimizde nüfusumuza oranla müthiş bir sirkülasyon yarattığımızı söyleyebiliriz. Bu nedenle bünyemize kattığımız yeni aracımızla iş gücümüzden ve zamanımızdan tasarrufu sağlamış olacağız. Böylece yeni işlere vakit ve güç ayıracağız” dedi.