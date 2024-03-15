Bursa'nın Gürsu ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Halit Şefikoğlu, Gürsu'daki armut bahçelerinde çalışan çiftçileri ziyaret ederek, tarımsal projelerini açıkladı. Şefikoğlu, Gürsu'nun tarım potansiyelini daha etkili şekilde kullanmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Bağımsız Belediye Başkan adayı Halit Şefikoğl, çiftçiyi tarlasında ziyaret etti.

35 yıllık tarımsal faaliyetlerinde projeleriyle her kademelerde bulunan Halit Şefikoğlu, tarım sektörünü daha ileriye taşımayı amaçlayan projelerini detaylı şekilde paylaştı.

Tarıma dayalı projeleriyle Gürsu'nun tarım potansiyelini daha etkili şekilde kullanacaklarının altını çizen Şefikoğlu, hedef projeleriyle ilçenin ekonomik, hayvancılık ve tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşları daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir tarım alanı için birlikte çalışmaya davet etti.

Öncelikle kooperatifleri güçlendirmek adına önemli adımlar yapacaklarını anlatan Halit Şefikoğlu, Gürsu'da kooperatiflerde üretim sonrası soğuk hava depolama tesisleri, paketleme ve pazarlama konularında güçlendirmenin yanı sıra Dışkaya, Ericek köylerine kooperatif aracılığıyla büyükbaş hayvan ahırları yapılacağını söyledi. Mantari hastalıkları takip sistemi kurularak depolarda daha sağlıklı bir üretimi destekleyeceklerini kaydeden Şefikoğlu, pestisit ilaç kalıntılarını önleme çalışmaları ve ihracatta gümrük sorunlarını engellemek adına laboratuvar kurulacağını, meyveleri endüstriyel ürün haline getirerek ekonomik katma değerini arttırabileceklerini kaydetti.

Ova Sulama Projesi'nden de bahseden Bağımsız Belediye Başkan adayı Halit Şefikoğlu, "Ova köylerimizde tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesini desteklemek amacıyla ovayı sulamak için iki kanal kullanılarak su biriktirme yöntemi ve Gölbaşı’ndan kapalı modern sulama sistemleri kurulacak. Gürsu'nun tarım potansiyelini artırmak için önemli bir adım atılacak.

Meyve bahçelerinde kışın budama işlemleri esnasında çiftçilerin rahatlıkla tarımsal faaliyetlerini yapabilmeleri için köy ve tarla yolları, doğal stabilize satı kaplama malzeme kullanılarak güçlendirilecek" dedi.

BURSA'NIN SEBZESİ GÜRSU'DA TOPRAKSIZ, SERALARDA VE DİKEY TARIMDA ÜRETİLECEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi iken planladıkları Gürsu Yaş Meyve- Sebze ihracat merkezini de hayata geçireceklerini belirten Şefikoğlu, "Bursa’nın sebzesi Antalya Kumluca’dan değil, Gürsu’da topraksız, seralarda ve dikey tarımda üretilerek Marmara Bölgesi'nde satışa sunulacak. Gürsu ucuz meyve sebze tüketecek" diye konuştu.