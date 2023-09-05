Şehrin gürültüsünden uzak nezih bir konumda bulunan Yeni Karesi Konutları, yüksek katlı mimarisiyle dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi aydınlatma, güvenlik kameraları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeyi daha güvenli bir hale getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın özverili çalışmalarıyla tamamlanan Yeni Karesi Konutları’ndan site sakinleri oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Aydınlatma, güvenlik kameraları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeyi daha güvenli bir hale getiren Büyükşehir, oluşturduğu aktivite alanlarıyla da bölgeyi konforlu ve canlı bir yaşam alanına dönüştürdü.

Göreve geldiği 2019 yılında inşaat halinde bulunan Yeni Karesi Konutları’nı; büyük bir özveri ve gayretle en kısa zamanda tamamlayarak mülk sahiplerine anahtarlarını törenle teslim eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgeyi de her geçen gün daha konforlu bir yaşam alanı haline dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Konut A.Ş. tarafından yapılan 505 binadan oluşan Yeni Karesi Konutları’nın etrafı Büyükşehir Belediyesi’nin; aydınlatma, güvenlik kameraları ve çevre düzenlemeleriyle çok daha güvenli ve huzurlu bir hale getirildi. Konutların hemen yanında oluşturulan aktivite, spor ve çocuk oyun alanlarında da site sakinleri istedikleri saatlerde güvenle keyifli vakit geçirebiliyor.

ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK NEZİH BİR YAŞAM ALANI

Şehrin gürültüsünden uzak nezih bir konumda bulunan Yeni Karesi Konutları sakinleri de evlerinde memnun olduklarını belirterek planlı bir şekilde yapılan kapalı otoparklar, evlerin kaliteli iç malzemeleri ve konforunu beğendiklerini dile getirdi. Başkan Yücel Yılmaz’ın girişimleriyle bölgeye bir marketin de açıldığı söyleyen vatandaşlar, yapılan tüm hizmetler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.