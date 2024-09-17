İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında “Gürz-14” operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürz-14 operasyonunun detaylarını paylaştı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız" diyen Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1835903759743955311