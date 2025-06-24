GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, 380 bine yakın özel güvenlik görevlisinin zor şartlar altında çalıştığını vurguladı. Şahan, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nda görevlileri kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 380 bin özel güvenlik görevlisinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şahan, sektörün gelişimi için çalışma koşulları, ücretler ve hakların düzeltilmesinin şart olduğunu söyledi.

Şahan, özel güvenlik görevlilerinin vardiyalı çalışma düzeni, resmi tatillerde görev yapma zorunluluğu ve zorlu mevsim koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Görevliler asgari ücret veya buna yakın maaşlarla çalışıyor. Bu durum, deneyimli ve nitelikli iş gücünün kaybına yol açıyor" diyen Başkan Şahan, ücretlerin artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışanların motivasyonunu yükseltecek ve sektörün nitelikli personel sorununu çözeceğini ifade ederek, yüksek turnover oranını düşürmek için devlet ve işverenlerin ortak adım atması gerektiğini vurguladı.

SEKTÖRDE KALİTE VE TEKNOLOJİ ATAĞI

GÜSOD’un özel güvenlik sektörünün standartlarını yükseltmek için çalıştığını ifade eden Şahan, “Sektörün Avrupa’daki seviyesine ulaşması için projeler geliştiriyoruz. Çalışanların yüksek standartlarda eğitim almasını sağlıyor, teknolojik gelişmelerin sektöre entegrasyonuna destek oluyoruz. Ayrıca, genel kollukla özel güvenlik arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

Şahan, özel güvenlik görevlilerinin toplumun güvenliği için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Tüm görevlilerimizin cesaret ve emekleri için teşekkür ediyorum. 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nda yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, haftalarını kutluyorum” diye konuştu.