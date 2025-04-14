Türkiye’de özel güvenlik sektörüne ilişkin tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD), dernek bünyesinde yer alan özel güvenlik şirketlerinde 60 binin üzerinde özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, dernek bünyesindeki özel güvenlik şirketlerinin 60 binden fazla güvenlik görevlisi istihdam ettiğini belirtti. Başkan Şahan, sektörde eğitim ve teknoloji entegrasyonuna odaklandıklarını belirtti.

GÜSOD üyesi şirketlerin havalimanları, hastaneler ve AVM’ler gibi karmaşık operasyonlarda son teknolojiyi kullandığını ifade eden Şahan, "Kamera sistemleri, video analitik yazılımlar, x-ray, metal dedektörler, biyometrik çözümler ve yoğunluk tespit sistemleriyle güvenlik hizmetlerini üst seviyeye taşıyorlar. Gelecekte yapay zeka, drone kullanımı ve biyometrik sistemler sektörde de öne çıkacak" dedi.

Başkan Şahan, teknolojik gelişmelerin etkin kullanımı için özel güvenlik görevlilerinin nitelikli eğitim alması gerektiğini kaydetti.

Gelişmiş alarm sistemlerinin hassas sensörler ve hızlı tepki süreleriyle güçlü bir güvenlik altyapısı oluşturabileceğini söyleyen Şahan, görevlilerin eğitimine gizlilik ve teknoloji kullanımı konularının eklenmesi şart olduğunu sözlerine ekledi.