Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Okul Yolu” ve “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” alanlarını kent genelinde yaygın hale getiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Okul Yolu” ve “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” ile kent sokaklarını yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokakların yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürülmesi amacıyla “Güvenli Okul Yolu” ve “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” projelerini hayata geçirmişti. Olumlu sonuçlar alınan projelerdeki uygulama alanları yaygın hale getiriliyor.

3 PİLOT OKULDA UYGULAMA YAPILDI

2022 yılı Eylül ayında Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı hazırlayıp yayınladı. Çalışmalar kapsamında "Güvenli Okul Yolu" projesi hayata geçirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında Gebze Arif Nihat Asya Ortaokulu, İzmit TBMM İlkokulu ve Gölcük Yaşama Sevinci İlkokullarında okul yollarını güvenli hale getirdi.

PROJE GENİŞLEYECEK

2023 yılı Eylül ayında ise Marmara Belediyeler Birliği’nin iş birliğiyle “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” gerçekleştirildi. Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklar yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürüldü. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan açılış etkinliği düzenlenen güvenli okul bölgesi kullanıma açıldı. Gelen olumlu geri dönüşler neticesinde Büyükşehir Belediyesi projeyi genişletme kararı aldı.

ÇALIŞMALAR ARTIRILACAK

2023 yılı sonunda yapılan çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesinden Seymen İlkokulu, Derince ilçesinden İbn-i Sina İlkokulu ve İzmit ilçesinden Yahya Kaptan Ortaokulu teknik değerlendirme kriterleri doğrultusunda seçildi. Ardından ise çocuk öncelikli kentsel müdahaleler, güvenli okul yolu tasarım prensipleri ve trafik sakinleştirme stratejileri konularında proje çalışmaları tamamlandı.

YENİ UYGULAMA ALANLARI VE TALEPLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde projeleri uygulayacak. İzmit ilçesindeki proje alanı Atatürk Ortaokulu ve çevresinde yer alırken, Başiskele ilçesindeki proje Levent Kırca Oya Başar Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı hedefleriyle ve Avrupa’da da birçok örneği gerçekleşen taktiksel kentleşme modeliyle gelen talepler proje kapsamında değerlendirilerek uygulanacak. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden, İlçe Belediyelerden, Muhtarlıklardan ve Valilikten gelen 30’a yakın okul talebi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplanıyor. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planında hedefleri doğrultusunda 5 yıllık dönem içerisinde 30 adet okul ve çevresinde dönüşüm uygulamaları ile “Güvenli Okul Yolu Projesi” Kocaeli’nin tamamında yaygınlaştırılacak.