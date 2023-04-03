İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Yüzde 0 deprem güvenliği” oranına sahip 318 binadan biri olan Kartal’daki Akın Apartmanı’nın yıkımını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle “durduğu yerde çökme ihtimali olan 318 bina” tespit etti.

“Yüzde 0 deprem güvenliği” oranına sahip bu binalardan biri olan Kartal Orta Mahalle Ordu Sokak 14 numaradaki 1980 yapımı Akın Apartmanı, İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında yıkıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce ile İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut da yıkım sırasında İmamoğlu’na eşlik etti.

Yıkıma tanıklık eden İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Burada sadece bina yıkmıyoruz. Aslında ortaya koyduğumuz akılla, depreme dirençli olmayan aklı yıkıyoruz. Ve kararlılığımızı gösteriyoruz. Bu saatten sonra, bu kararlılığı her noktada göstereceğiz” dedi.

Çözümün, “İstanbul'a 1,5 milyon konut yapacağız” 21 yıllık iktidarda olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “iktidara geldiğimizde de bunun daha hızlısını, daha büyüğünü hem de herkesi katarak… AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerimizi katarak bu süreci yöneteceğiz. Kimseyi dışarıda koymayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında, barakalara imar hazırlayan Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında kafelere imar veren Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. Biz, İstanbul'un deprem sorunuyla ilgilenen bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri olacağız. Onun için buradayız” diye konuştu.