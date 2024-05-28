Güzelbahçe Belediyesi vatandaşların ve belediye personellerinin sağlıklı, hijyenik ve aynı zamanda uygun fiyata yemek yiyebilmeleri için açmış olduğu Güzbel Cafe yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.İZMİR (İGFA) - 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı Güzbel Cafe 1 haftalık tadilattan sonra yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Pizza, hamburger çeşitleri, kahvaltı, soğuk sıcak ve alkollü içecek çeşitleriyle geniş bir yelpaze de vatandaşlara hizmet sağlayacak.

‘GÜZELBAHÇE’NİN EN UYGUN MEKANI’

Açılışta bir konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzbel Cafemiz 3 yıldır halkımıza hizmet veriyor. Göreve geldiğimizde sloganımız değişimdi. İlk değişimi de Güzbel Cafe’den başlattık. 1 hafta gibi kısa bir sürede cafemizi yenileyip hizmete koyduk. Arkadaşlarıma bir haftada bitireceğiz dedim onlarda inandı ve bitirdik. Emekleri çok büyük tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ekonomik durumun kötü olduğu bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar aileleriyle deniz kenarına gidip bir şey yiyip içtiklerinde o ay kendilerini toparlayamazlar çünkü her şey çok pahalı. Güzelbahçe hem emlak hem yeme içme konusunda İzmir’de en yüksek değerde seyirden ilçelerden. Deniz manzaralı bir cafemiz var ve çay 8 TL hiç bir yerde yok. Tüm ürünlerimizde %20 indirim yaptık. Ne Güzelbahçe’de ne de başka yerde böyle bir indirim yok. Ailenizle gelip hem keyifle deniz manzarası izleyip hem uyguna yemek yiyebiliyorsunuz. Cafemiz halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.