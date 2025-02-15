İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde başlatılan Güzel İzmir Hareketi’nin merkezi Şato adıyla bilinen, konut kısmı dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılan bina oldu.İZMİR (İGFA)- İzmir Ballıkuyu’dan gelen anne ve çocukların ağırlandığı “Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz” Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi çalışmasıyla İzmirliye açılan binada, katılımcılara hayallerini çizmeleri istendi. Hem anneler hem minikler mahallelerinde olmasını istediği yenilikleri Büyükşehir’in uzman ekibine aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanları daha nitelikli ve güvenli hale getirmek için başlattığı Güzel İzmir Hareketi kapsamında Ballıkuyu’dan gelen vatandaşlar Varyant’taki Şato adıyla bilinen binada ağırlandı. Güzel İzmir Hareketi’nin merkez noktası olarak belirlenen Şato’nun bir kısmı kütüphane işlevini sürdürürken, daha önce konut olarak kullanılan kısmı katılımcı tasarım anlayışıyla etkinliklerin gerçekleşeceği bir merkeze dönüştürüldü.

Başkan Tugay da bölgede inceleme yapmıştı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir AŞ bünyesindeki Güzel İzmir Hareketi kapsamında geliştirilen, yurttaşların yaşadıkları bölgelerle ilgili talepleriyle kentin dört bir yanındaki kamusal alanların yeniden düzenlendiği Güzel İzmir Hareketi kapsamında yapılan “Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz” adlı atölye çalışmasına da Şato ev sahipliği yaptı. Çalışma Güzel İzmir Hareketi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın da saha gezileri kapsamında gittiği Ballıkuyu’da vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bölge için çocuk oyun alanı, spor ve park alanı talepleri öne çıkmıştı. Güzel İzmir Hareketi ekibi tarafından hazırlanan Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi ile de bölgeden gelen minikler ve annelerine fikirleri soruldu. Atölye çalışmasında anne ve çocuklara hayallerini çizmesi ve harita üzerinde yer seçimi yapmaları istendi.

“Şato İzmirliye açıldı” Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde Güzel İzmir Hareketi’ni başlattıklarını, bu kapsamda birçok temaları olduğunu belirterek “Bunlardan birisi de Yaşayan Parklar. Başkanımız Ballıkuyu’ya gittiğinde vatandaşlarımız Küçük Varyant denilen bölgede park istediklerini bildirdiler. Biz de Ballıkuyu Küçük Varyant’ta park çalışmalarına başladık. Biz Güzel İzmir Hareketi olarak da kamusal alanlarda katılımcı tasarım yoluyla proje gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Yapacağımız parklarda öncelikli olarak kullanıcı olan çocuklarımızla atölye yapmak istedik. Anne-Çocuk Atölyesi yapmaya karar verdik. Şato binası aynı zamanda Güzel İzmir Hareketi’nin mahalleliyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, aslında İzmirliyle katılımcı tasarımın yapılacağı alanlardan bir tanesi olacak. Başkanımız bu binanın bu şekilde kullanılmasını önemsiyor. Bu kapsamda da ilk atölyemizi Ballıkuyu’daki anne ve çocuklarımızla gerçekleştirdik” dedi.