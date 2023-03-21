İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı İmge Ay bir yıl aradan sonra "Sıra Sende" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı İmge Ay bir yıl aradan sonra söz müzik Melda Gürbey ve Tarık İster'e ait olan düzenlemesini ve aranjesini Fırat Özbaylar'ın yaptığı şarkısına geçtiğimiz günlerde Rota Platolarında yönetmen Onur Öğden tarafından klip çekildi.

"Sıra Sende" şarkısını dinleyen ve sevgilisi tarafından ihanete uğrayan tüm aldatılmış kadınlara hitap ettiğini belirten İmge Ay'ı yeni klibini şimdiden 1 milyon kişi tarafından izlendi.