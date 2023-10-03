Güzelbahçe Belediyesi’nin 50’nin üzerinde branşta geniş bir yelpazede vatandaşlara seçenek sunduğu hobi, beceri edindirme, spor ve çocuk kursları başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, gönüllü ve belediye bünyesindeki eğitmenler bir araya gelerek kursların startını verdi.

Çok geniş bir yelpazede kurs döneminin başladığını belirten GüzelbahçeBelediye Başkanı Mustafa İnce,“10 yıldır hem gönüllü hem de bünyemizdeki eğitmenlerimizde kurduğumuz bağla sayısız kursiyere eğitim verdik. Kurslarımızla çıkan el emeği ürünler Yaka, Yelki, Çamlı otantik pazarlarımızla birlikte yazın vatandaşlarımızın uğrak noktası olan gece pazarımızda tezgahlarda yerini aldı.

Yelki Semtevi, Atatürk Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Cemevi (Tahtacı Kültür Evi), Ayşe Mayda Tesisleri ve Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği’nde verilecek olan kurslar şu şekilde sıralanıyor:hobi ve beceri edindirme alanında; Ahşap Boyama, Almanca, Bağlama, Balık Ağı, Fransızca, Hazır Giyim Mefruşat, İngilizce,Üç Boyutlu Kaati,Dot Art Mandala, Gitar, İğne Oyası, Fransızca, Kurdele Nakışı, Patcwork, Semah, Hamak File Çanta Yapımı, Geri Dönüşüm Elbise Yapımı, İleri Dönüşüm Atölyesi, Kaligrafi, Minyatür, Fotoğrafçılık, Şiir Kulübü, Felsefe Kulübü, Öykü- Masal Kulübü, Kitap Kulübü, Sinema, Kulübü,Pratik Dikiş, Makrome, Mozaik, Resim, Ritim, Takı Tasarım, Türk Müziği Korosu, Tel Kırma, Tel Sarma, Tiyatro kursları yer alacak. Çocuklarlara yönelik Robotik Kodlama, Oryantiring, Ahşap Boyama, Çocuk Korosu, Mandala, Satranç, Gitar, Bağlama, Resim, Bez Bebek Yapımı ve Keçe kursları bulunuyor. Spor kursları olarak ise Aerobik,Plates, Yoga, Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Futbolyer alıyor. Ayrıca Güzelbahçe Meclis Üyesi Zeynep Ferda Demirbaş, Kadın ve İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Eğitimi verecek.