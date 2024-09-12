Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nü coşkulu bir şekilde kutladı. Etkinlikler kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, Güzelbahçelilerle buluştu. Sanatçı Buray, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - İlk program sabah Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda Ata’nın huzuruna çelenk sunumuyla başladı. Çelenge CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, STK, Muhtarlar ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı. Çelenk sonrasında kurtuluş korteji düzenlendi. Araçlarla, köylüler traktörleriyle katıldığı konvoyda tüm Güzelbahçe dolaşıldı, konvoy Tabaoğlu Parkı’nda zeybek gösterisiyle son buldu.

KURTULUŞ GÜNÜ FENER ALAYI

Konser öncesi fener alayı düzenlendi. Saat 20:30’da Üç fidan parkından başlayan yürüyüş vatandaşların, ‘Mustafa Kemalin Askerleriyiz’, ‘İzmir laiktir laik kalacak’, sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüş Atatürk Mahallesi çarşıdan, konserin olduğu şehir stadyumunda son buldu.

BURAY GÜZELBAHÇE’Yİ SALLADI

Saatler 21:00’i gösterdiğinde Sanatçı Buray’ın sahneye çıkmasıyla stadyumda adeta yer yerinden oynadı. ‘sen sevda mısın’, ‘Alaz alaz yanalım’, ‘olmuşum leyla’, ‘Aşk mı lazım’ gibi birbirinden güzel şarkıları seslendiren Buray Güzelbahçelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen şarkılarına konsere katılanlar hep bir ağızdan eşlik etti, muhteşem anlar yaşandı.

‘ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK BİZİM KARAKTERİMİZDİR’

Buray Konserine Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güvenç, İlçe Jandarma Komuta, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Kurtuluş gününü ilk günkü heyecanla kutladıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “102 yıl önce büyük bir mücadele verildi. Değerli Güzelbahçeliler, çok kıymetli İzmirliler, bugün tarihin bizlere armağan ettiği en kıymetli günlerden birini, Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nü kutlamak üzere bir aradayız. 9 Eylül İzmir’in, 11 Eylül Güzelbahçe’nin kurtuluş günüdür. Sadece bir tarihin değil, bu güzel şehrimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bizler için bir onur kaynağıdır. Atalarımızın canla başla verdiği bu mücadele, bizlere bugün bağımsız ve özgür bir Güzelbahçe’de yaşama hakkı tanımıştır. Bu topraklar, her karışıyla bize direnişi, fedakarlığı ve kardeşliği öğretmiştir. Bizler de bu mirası, gelecek nesillere gururla taşımakla sorumluyuz. Bugün burada hem bu onurlu geçmişi anmak hem de geleceğe umutla bakmak için bir aradayız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. İzmir, özgürlüğüne olan bağlılığıyla her zaman bir ışık olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu güzel günü daha da anlamlı kılan, sanatçımız Buray’a da bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir kurtuluşu değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi de kutluyoruz. Bu coşku, bu sevgi daim olsun. Kurtuluş günümüz kutlu olsun! Ne mutlu bize ki Güzelbahçe’de yaşıyoruz! Teşekkür ederim. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, 11 Eylül Güzelbahçe’mizin Doğum Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Konser sonunda Başkan Günay sanatçı Buray’a çiçek taktim ederek teşekkür etti. Konser İzmir marşının hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu.