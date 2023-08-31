30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümü, İzmir Güzelbahçe’de ‘Zafer Korteji ve Konseriyle’ büyük bir coşkuyla kutlandı.İZMİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gündüz çelenk programı yapıldı.

Akşam zafer yürüyüşü ardından konser düzenledndi. Korteje Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı. Tabaaoğlu parkından başlayan yürüyüşe vatandaşlar ellerinde bayrak ve meşaleyle Zafer Bayramını kutladı. İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyen kalabalık, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önünde yürüyüşü tamamladı. Güzelbahçe Belediyesi Türk Müziği Korosu unutulmaz bir gece yaşattı.

‘EMPERYALİZME KARŞI BÜYÜK BİR MÜCADELEDİR’

Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, büyük zaferin milletin birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini oluştururken, ulusal egemenliğe olan inancı da perçinlediğini söyledi. Türkiye'yi kalkındırmak, demokrasimizi güçlendirmek ve ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan İnce, "30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece tarihi bir zaferin kutlaması değil, aynı zamanda milli birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize vurgu yapma fırsatıdır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz.Bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek, ülkemizi her alanda daha yükseklere taşımak için bir araya gelme vurgusu yapmak istiyorum" diye konuştu.