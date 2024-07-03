Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Yelki ve Çamlı Kadın Kooperatifleri'nin emekçi kadınlarının el emeği ürünlerini değerlendirebilecekleri standların açılışını yaptı.İZMİR (İGFA) - Yelki ve Çamlı Kadın Kooperatifleri’nin emekçi kadınlarının el emeği ürünlerini değerlendirebilecekleri stantların açılışı GÜZBEL Cafe'de gerçekleştirildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, Yelki Kadın Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu ve Çamlı Kadın Kooperatifi Başkanı Gurbet Gündüz, kooperatif yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı açılışta, üretici kadınların el emeği organik ve sağlıklı ürünleri haftanın 6 günü GÜZBEL Cafe'de vatandaşlarla buluşacak.

‘ÜRETİCİYLE TÜKETİCİYİ GÜZBEL’DE BULUŞTURDUK

Güzbel Cafe'de, Yelki ve Çamlı Kadın Kooperatifleri'nin emekçi kadınlarının el emeği ürünleri görücüye çıktı. Vatandaşların, el emeği, organik ve sağlıklı ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayıp üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturmak istediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzbel Cafe'de kadınlar tarafından üretilen organik ve sağlıklı ürünler de artık aracısız bir şekilde doğrudan tüketiciyle buluşacak. Cafe’de, Kooperatiflerin açtığı stant da kadınlar evlerinde yaptıkları sarma, dolma, börek, baklava gibi el emeği ürünlerini haftanın 6 günü vatandaşın ilgisine sunabilecek. Buradaki amacımız kooperatiflerimize katkıda bulunmak, üreticiden tüketiciye direk ürünleri ulaştırabilmek. El emeği organik ve sağlıklı ürünler her gün Güzbel Cafe'de vatandaşlarla buluşacak” diye konuştu.