İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen binlerce kadın, sokakta dağıtılan broşürlere ve cazip görünen sosyal medya kampanyalarına aldanarak güzellik salonlarında mağdur olmaya devam ediyor. Özellikle lazer epilasyonda istediği sonucu alamayarak tüketici hakem heyetine başvuranların sayısı her geçen gün artıyor.ESMANUR GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, lazer epilasyondan önce yapılan sözleşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere karşı vatandaşları uyardı.

Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, son zamanlarda Tüketiciler Derneğine çok fazla şikayet geldiğini belirterek, en sık şikayetin ise güzellik merkezlerinde lazer epilasyon işleminden beklediği sonucu alamayan müşterilerden geldiğini açıkladı.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDE SÖZLEŞME EN AZ 12 PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMALI

Tüketicilerimizin herhangi bir sözleşme imzalarken o sözleşmeyi mutlaka okumaları gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Tüketici kanununa göre sözleşmelerin açık, anlaşılır, en az 12 punto büyüklüğünde yazılı olması gerektiği husus, kanunda yer almaktadır. Daha küçük puntolarla yazıldığı zaman tüketicini anlaması ve okuması mümkün değildir. İtiraz mümkündür.” şeklinde konuştu.

LAZER EPİLASYONDAN BEKLEDİĞİ SONUCU ALAMAYANLAR PARA İADESİ ALABİLİR Mİ?

Başkan Yılmaz, epilasyon hizmeti sonucunda tüketicinin beklediği sonucu alamadığı durumda bunun ayıplı hizmet kapsamında girdiğini belirterek, tüketicinin her zaman bundan cayabileceğini ve ikamet ettiği kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği paranın iadesini talep edebileceğini dile getirdi.

SÖZLEŞME İMZALARKEN FESİH HAKLARINA DİKKAT!

Tüketicinin sözleşmeyi okuduğu zaman fesih haklarının ne şekilde olduğuna dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerden o sözleşmeye uygun olarak fesih hakkının gerçekleştirmesini talep ettiklerini ifade etti.

Güzellik merkezlerinde sözleşme imzalayan ve mağduriyet yaşayan tüketicilerin herhangi bir yere başvurmadan önce tüketici derneğine gelerek bu konuda hukuki destek istemelerinin daha yararlı olacağını düşündüğünü belirtti.