Güzelyalı Bursa yolunda şantiye alanındaki çalışma nedeniyle çökme meydana gelmişti. Aradan geçen zamana rağmen yol henüz ulaşıma açılmadı. Vatandaşlar bu konuda bir an önce çözüm bekliyor.BURSA (İGFA) - Güzelyalı Bursa yolunda, İDO Feribot İskelesi çıkış güzergahında şantiye alanındaki çalışma sırasında yol çökmüştü.

Çökme nedeniyle yolun trafiğe kapatılması özellikle hafta sonlarında ve İDO iskelesinden araç çıkışlarının olduğu saatlerde trafikte ciddi bir yoğunluğa neden oluyor.

Vatandaşlar bu konunun bir an önce çözüme ulaşıp yolun tekrar trafiğe açılmasını bekliyor.