Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Orhan Şaik Gökyay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Sevi B. ’den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile girilen evde yaşlı kadının cansız bedenine rastlanıldı. Sevil B.’nin cenazesi polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.