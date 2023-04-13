Kuşadası Belediyesi, kentte Osmanlı döneminden kalma tescilli çeşmelerin restorasyonuyla ilgili olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik yapılan yalan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ‘Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon çalışması, alanında uzman kişilerce yapılmaktadır’ denildi.

‘Sosyal medyada sunulan fotoğraflar çeşmenin orjinal halini yansıtmamaktadır’

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“İlçemiz, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde kalan Sokak Çeşmeleri İzmir II Nolu K.T.V.K.K’ nun 19.01.1994 gün 3779 sayılı kararı ile tescillidir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Uzman Hasan Uçar tarafından hazırlanan Restitüsyon raporuna göre, Restoratör Mimar Ebru Soydaş imzalı 10 adet çeşmenin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 21.05.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Belediyemizce başlatılan Restorasyon Uygulamaları Kurul Kararında belirtildiği üzere proje müellifi ve belediyemiz uzmanları denetiminde devam etmektedir. Bu aşamada Kurul onaylı projesinde belirtilen müdahale kararlarına göre hidrolik kireç harçlı sıva uygulaması yapılmış, kesinlikle çimento harç kullanılmamıştır. Çeşmeler özgün halinde sıvalı olup arşiv belgeleri ile tespit edilmektedir. Uygulama işlemleri devam etmekte olup, orijinal yalaklar temizlenmiş yerinde korunmuş, yalak olmayan çeşmelere doğal taştan yeni yalak yerleştirilecektir. Orijinal Kitabeler yerinde korunmuş olup, kumlama yöntemiyle temizlenecektir. Çeşme çatısındaki orijinal kayrak saçaklar korunmuş olmayan bölümlerde tamamlama yapılmıştır. Uygulama sürecinde kurnalar takılıp Aski Genel Müdürlüğü’nce temiz+pis su bağlantılar yapılacaktır. Uygulamalar tamamen onaylı projesine göre devam etmekte olup uygulama sonunda hazırlanacak rapor ve fotoğraflar, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulacaktır. Sosyal medyada sunulan fotoğraflar çeşmenin orjinal halini yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar Belediyemizce yapılan restorasyon çalışmaları, konularında uzman olan kişilerce hazırlanan raporlar, projeler ve resmi kurum onaylarıyla yasalara uygun olarak yürütülmüş, Güvercinada Sur Restorasyonu, Su Kemeri, Çalıkuşu Evi, Efesuphi Evi, Eski Memleket Hastanesi, İbramaki Sanat Galerisi, Mineral ve Fosil Müzesi gibi restorasyon çalışmalarımız ve hazırlanan projelerimiz Tarihi Kentler Birliği’nce ödüllendirilmiştir. Bu çalışmamız da onaylı projesi doğrultusunda devam etmektedir.”