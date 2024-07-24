Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin hesabına yetkisiz erişim sağlayan şüpheliler, parçalar halinde toplam 275 bin TL para çekerek kayıplara karıştı. Mağdur olayla ilgili şikayetçi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre M.K. adlı mağdur, saat 14:00 sıralarında A. isimli mobil cihaz uygulamasına girdiğinde hesabından para çekildiğini fark etti.

Mağdur, yaptığı incelemelerde şüphelilerin parçalar halinde toplam 275 bin 24 TL parasını kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

Mağdur M.K., yaşadığı bu olaydan sonra Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.