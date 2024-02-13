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Gümrük Muhafaza ekiplerimizin gerçekleştirdiği ses getiren uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da 345 kilo ağırlığında ve yaklaşık 655 milyon Türk Lirası değerinde sıvı metamfetamin ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısını kullanarak ülkeye giren araçlar risk analizlerine tabi tutularak şüpheli görülenler ayrıntılı kontrollere tabi tutuluyor. Bu kapsamda ekiplerce şüpheli görülen su yüklü bir TIR x-ray taramasına yönlendirildi, yükte şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, detaylı kontroller için TIR arama hangarına alındı.

Alınan bilgiye göre narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, TIR’ın yükü içerisindeki eşyadan numuneler alınarak teste tabi tutuldu ve maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Yürütülen operasyonlarda yaklaşık değeri 655 milyon TL olan, toplam 345 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.