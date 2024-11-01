Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - 2025 yılı hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın da katılımıyla bugün noter ve basın huzurunda gerçekleştirilmişti.

Kura sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılırken, Hac ile ilgili kesin kayıtların 4 Kasım'dan itibaren yapılacağı öğrenildi.

HAC KONTENJAN SAYISI 84 BİN 942

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı öğrenilirken, geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarla birlikte kuraya girecek sayının 1 milyon 849 bin 584’tür olduğu öğrenildi.

Bu yıl Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın ise 84 bin 942 olduğu bildirildi.

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