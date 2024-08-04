Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin detaylarına www.hac.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet… pic.twitter.com/qbPSTfWHCO — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 4, 2024