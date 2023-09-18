Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Hacılar Erciyesspor, Fevzi Mercan Stadı'nda yaptığı ilk antrenman ile sezonu açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir performans gösteren sarı-lacivertli kulüp yaptığı transferlerin ardından Teknik Direktör Emin Altındağ yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başladı.

Fevzi Mercan Stadı'nda sezonun ilk idmanını yapan sarı - lacivertli takımı ziyaret eden ve yeni sezonda Hacılar Erciyesspor Futbol Takımı ile tüm takımlara başarı dileğinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “Hacılar Erciyesspor olarak başarılı bir sezon geçirmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir belediyecilik anlayışı ile çalışarak genç bireylerin spora yönelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni sezonda genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Teknik heyetimiz ile genç oyuncularımıza güveniyoruz ”diye konuştu.

Sezon açılış programının ardından Başkan Özdoğan ve kulüp yönetimi, sporcular ile fotoğraf çektirerek sezonun ilk antrenmanını Emin Altındağ yönetiminde yapan A takımı izlediler.