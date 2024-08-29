Türk Dağcılığının başlangıcı kabul edilen ve 100 yıl önce yapılan Erciyes Dağı tırmanışının anıldığı etkinliklere Hacılar belediyesi ev sahipliği yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve ekibinin yer aldığı faaliyetlere katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ‘Erciyes Dağı’na tırmanış rotasında ilçemiz dağcıların uğrak yeri olmuştur’ dedi.KAYSERİ (İGFA) - Türk Dağcılığı’nın başlangıcı kabul edilen, Kurtuluş Savaşı Kahramanı Albay Cemil Cahit Toydemir ve 8 askeri ile Erciyes Dağı'na yapılan ilk zirve tırmanışının 100. yıldönümü, Hacılar ilçesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından "Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi - Erciyes Dağı Tırmanışı" etkinliği ile kutlandı.

Tırmanış öncesinde Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma ve açılış töreni düzenlendi. Törene, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Yılmaz ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen profesyonel dağcılar katıldı.

Başkan Özdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her yerinden gelen dağcıları ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Erciyes Dağı’na tırmanış rotasında ilçemiz dağcıların uğrak yeri olmuştur. İlçemizin de dağcılık noktasında federasyon nezdinde bilinen bir gücü olması ve dağcılığın ilçemizde gelişmesi adına desteklediğimiz kulübümüzün olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Böyle anlamlı bir zirve yürüyüşünün ilçemizde taçlandırılmasından dolayı federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Ayrıca Başkan Özdoğan, dağcılık merakını dile getirerek, "Sizin çıkacağınız rotadan ben de çıkarak zirveyi tadanlardan biriyim. Dağcılığın bir kültür ve disiplin gerektirdiğinin bilincindeyim. Hacılar Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise konuşmasında, "Bugün Hacılar ilçesi, Türk Dağcılığı’nın 100. yılını kutladığımız önemli bir törene ev sahipliği yapıyor. 100 yıl önce eksik malzemelerle ve o günün şartlarında çok daha büyük zorluklarla Erciyes Dağı’na çıkan kahramanlarımızı yâd edeceğiz. Türk dağcılığının geldiği noktayı hep birlikte göreceğiz," dedi.

Törenin ardından, zirve yapacak dağcılar, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde zirve öncesi eğitim aldı. 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00’da, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 70 kişilik ekip, Erciyes Dağı zirvesine başarıyla ulaştı.

Bu anlamlı etkinlik, Türk dağcılığının tarihine bir kez daha ışık tutarken, Hacılar ilçesinin dağcılık ve doğa sporlarındaki önemini de vurguladı.