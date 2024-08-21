Hacılar da yaptığı yeniliklerle ilçe halkı tarafından takdir edilen ve ilçede önemli projelere imza atana hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin görünümünü değiştirecek muhteşem bir meydan projesi için kolları sıvadı. Başkan Özdoğan, yeni dönemde başlatılacak olan ilçe meydanı projesinin Hacılar'ın ruhuna uygun olacağını söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilçenin önemli projeleri arasında yer alan ilçe meydanı projesi için harekete geçti. Yeni proje sayesinde ilçe meydanı eşsiz bir görünüme kavuşacak.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Başkan Özdoğan, "Hacılar'ı geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Muhteşem bir meydan kazandıracağız. Hacılar'ın merkezinde, yaşam kalitesini artıracak ve insanları bir araya getirecek bir projeyi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Daha Yeşil ve Daha Aktif Hacılar Meydanı Projesi' ile meydanı genişleterek, daha yeşil ve etkinlik dolu bir alan haline getireceğiz. Kentsel dönüşüm kapsamında meydanı modernleştireceğiz. Tamamlanacak Kentsel Dönüşüm ve TOKİ projeleri, hizmete başlayan yeni Hükümet Konağı ve yakında kapılarını vatandaşa açacak yeni Belediye Hizmet Binası ile birlikte estetik açıdan daha güzel bir Hacılar hayalimizi gerçekleştireceğiz. İlçemizin kalbi burada atacak. Tamamlandığında ilçemizin görünümü değişecek" dedi.