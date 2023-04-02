Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacak konseriyle destek oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri.

Kariyeri boyunca uluslararası da pek çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan Hadise, her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer aldı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 5 Mayıs gecesi Volkswagen Arena'da bu defa vereceği konserin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneğine bağışlayacağını duyurdu.

"Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesince çocuklarımızın psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecekler. Hadise, konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneği'ne bağışlayacak.