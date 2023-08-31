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HADO'nun Ağustos ayına özel ilk 200 bilete yüzde 50 indirim kampanyası ise bugün sona eriyor.

HADO seferleri, Mersin’den Girne’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.00’te, Girne’den Mersin’e ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri 11.00’de gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO), Mersin şehir merkezindeki İnternational Port limanından KKTC seferlerine devam ediyor. HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin (HBB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, limanı deprem nedeniyle zarar gördüğü için ara verdiği seferlerine 28 Temmuz tarihinde yeniden başlamıştı.

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