Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Erenler Camisinde gerçekleştirdiği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programında, Hafız Osman Bostancı İnegöllülere gönülleri mest eden Kuran Tilaveti sundu.BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Pazartesi akşamı Hafız Osman Bostancı İnegöllülerle buluştu.

Erenler Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar 2017 yılı Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışması Türkiye 3’üncüsü Hafız Osman Bostancı’yı dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Osman Bostancı kıldırdı.

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

Ramazan ayı dolayısıyla teravih programları kapsamında; 31 Mart Cuma akşamı Hafız Ferruh Muştuer Toki Hz. Ali Camisinde, 03 Nisan Pazartesi akşamı Hafız Alpcan Çelik Mevlana Camisinde, 07 Nisan Cuma akşamı Hafız Ali Derman Akşemseddin Camisinde, 10 Nisan Pazartesi günü Hafız Ahmet Yüksel Emir Sultan Camisinde, 14 Nisan Cuma günü Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde, 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşmaların devam edeceği bildirildi.