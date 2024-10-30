Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde dünyaya önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükûmeti, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni değil görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenleri ödüllendirdi.

Ödül töreni öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmaya 54 ülkeden 94 yarışmacının katıldığını, ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacının finale kaldığını, finalin Şanlıurfa'da yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programda iki farklı kategoride dereceye girenlere ödüllerinin verildiğini belirterek, dereceye girenlerin yanı sıra yarışmaya katılan 94 yarışmacının da her birini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan öğrenen öğreten hatmeden hıfzeden ve hayatının her safhasını tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin. Rabb'im sizlerden de razı olsun, ecrinizi artırsın diye dua ediyorum." dedi.

İslam âleminin bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız, Allah'ın ipine dört elle sarılmamız, peygamber efendimizin sünnetini kendimize rehber edinmemiz gereken zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz." dedi. İsrail'in 10 yıllardır işgal ettiği, bir yılı aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümünün bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla çatışmayla savaşla yoklukla ve zulümle boğuştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çoğu çocuk ve kadın, 50 bin masum insanın vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı, insanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz, cinnet hâlini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek, yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükûmeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni değil görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır."

Filistin'de 13 aydır çocukların soykırıma uğradığını, keskin nişancıların 2-3 yaşındaki bebekleri hedef tahtası olarak kullandığını, canlı yayında gazetecilerin kurşunlarla öldürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bunun gibi insanı insanlığından utandıran nice cinayetler işleniyor. Ama bünyesinde 10 binlerce personelin çalıştığı, milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu, insanlığın tükenişidir. Bu, uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim, Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı, Batı'nın on yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Yüreğim parçalanarak şu gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık." diye konuştu.

Gazze halkının, Gazzeli müminlerin, işgalciler karşısında kahramanca, "Bedr'in aslanları" ve Çanakkale'yi geçilmez kılan istiklal âşıkları gibi direndiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Filistin'in sadece kendi onurları için değil, aynı zamanda tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için yiğitçe direndiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, jürideki hocalara ve yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Daha sonra 9. Uluslararası Hafızlık Yarışmasında dereceye giren Bangladeş'ten Muaz Mahmud, İran'dan Milad Asheghi Khasraghi ve Malezya'dan Muhammed Daniel Hazıq Bin Haswadi ile 9. Uluslararası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda derece alan Türkiye'den Muhammed Sizcan, İran'dan Seyedparsa Angoshtan ve Afganistan'dan Abdul Rab Ayoubi, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Muhammed Sizcan'a, "Millet Camisi'ne de böyle bir kardeşimiz yakışır." dedi.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jüri heyeti ve finalistlerle fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.