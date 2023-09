Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar, iç piyasada fiyatları yeniden şekillendiriyor. Aynı şekilde döviz kuru da bağlantılı olarak,, altının iç piyasadaki durumu değişim gösteriyor. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı. Altının ilk işlem gününde, gram altın 1710 TL seviyesinde işlem görüyor. Bakalım bu hafta altın ne durumda?Musa YEŞİLDAĞ - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bu hafta altın fiyatlarının sabit olduğuna dikkat çeken kapalı çarşı kuyumcu esnafı, altın piyasasının geçen hafta ile aynı seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

"Haftanın ilk gününde gram altın 1710 TL. Düşüş ve yükseliş pek yok" diyen esnaflar, "Zannediyoruz ki bu hafta sabit devam eder. Yatırımcılara tavsiyemiz, altın üzerinde yoğunlaşmalarıdır. Altın 2000’li yıllarda yaklaşık 10 bin dolardı. Şu an 63-65 bin dolar arasında. Ons farkı ile değer kazanmaktadır. Altın her zaman yatırım aracıdır. Savaşta bile kağıt para pek işe yaramaz. Yatırımcılara, has altını tavsiye ediyoruz. Altın olarak en çok ‘995 has altın’ dediğimiz paketli altınları tavsiye ediyoruz. En çok tercih edilenler arasındadır.” diye konuştu.

https://youtu.be/zTiAUfGyUZo