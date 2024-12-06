Haftanın son iş gününde Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanon son iş günü 6 Aralık Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenirken, rüzgarın da, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan 'kuvvetli yağış uyarısı' konusunda da yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.