TSK, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada terör örgütlerine yönelik silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzeme ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında kurutmaya yönelik çalışmalarınıs sürdüren Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği duyuruldu.

Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri tek tek açıklarken, videolu paylaşımda da bulundu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilenler şu şekilde:- 1 adet termobarik lav silahı,… pic.twitter.com/7XktxwAB7E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2024

İşte teröristlere ait mağarada ele geçirilenler:

- 1 adet termobarik lav silahı,

- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 adet şarjörü,

- 553 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 4 adet termal şemsiye,

- 4 adet savunma, 2 adet taarruz el bombası,

- EYP düzenekleri ve fünyeler,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği,

- 1 adet fotoğraf makinesi,

- 2 adet kindle,

- 3 adet radyo,

- 1 adet telefon,

- 1 adet gaz maskesi,

- Alpha-fire düzenekleri,

- Çeşitli ebatta aküler,

- Kesintisiz güç kaynağı,

- 2 adet 2.5 kilovat jeneratör,

- Örgütsel dokümanlar,

- Çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.