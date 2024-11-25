25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kaşı Uluslararası Mücadele Günü Deklarasyonu kapsamında Mardin Hak İş Sendikası basın açıklaması düzenledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen basın açıklamasında Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıla açıklamada bulunan Aziz Adıbelli, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi.

Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak için burada olduklarını ifade eden Adıbelli.” Kadın kardeşlerimiz adına güçlü bir ses vermek üzere büyük HAK-İŞ teşkilatı olarak kadını erkeği hep birlikte meydanlardayız. Bizler, nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır”dedi.

Ülkemizde ve Dünyada şiddet toplumsal bir problem haline gelmiştir.

Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Adıbelli,” Filistin’de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail Gazze’de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze’de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı. Dünya genelinde Filistin ve Gazze gibi birçok bölgede kadınlar ve çocuklar sistematik zulme maruz bırakılmaktadır.

Kudüs’te, Yemen’de, Ukrayna’da Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Afrika’da, Doğu Türkistan’da kadınlar cinsel şiddet ve etnik temizlikle karşı karşıya kalmakta, yetersiz beslenme ve hastalıklardan en çok kadın ve çocuklar etkilemektedir. Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Bu soykırım karşısında Dünya suskun olsa da HAK-İŞ olarak biz susmayacağız. Gerçeği haykırmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.