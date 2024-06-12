Bursa'da Yenişehir ilçesinde yaşayan çifte vatandaşların da oy kullandığı Bulgaristan ve AP seçimlerinde Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin oy oranını artırıp Bulgaristan’ın 2’inci büyük partisi olması sevinçle karşılandı.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)-Ülke genelinde birçok kentte olduğu gibi Yenişehir’de yaşayan çifte vatandaşlar da hafta sonu yapılan Bulgaristan ve AB Parlamentosu Milletvekili Seçimleri için oy kullandılar.

Seçim sonuçlarını değerlendiren BAL GÖÇ Yenişehir Şube Başkanı Hayrettin Kahraman, “Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) oyların yüzde 15,8’ini alarak ikinci oldu. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin iktidarın potansiyel ortaklarından biri olabileceği belirtiliyor. Bu seçim sonuçları umutlarımızı artırdı” dedi.

Yenişehir’de 72 oy kullanıldığını, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin 66, diğer partilerin 2 oy aldığını, 4 oyun da geçersiz sayıldığını söyleyen Kahraman, “Türkler arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi olarak adlandırılan HÖH, Bulgaristan genelinde olduğu gibi Yenişehir’de de oylarını yükseltti. BAL GÖÇ Yenişehir Şube’si olarak Yenişehir’deki katılımdan ve sonuçtan memnunuz, daha da iyi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Ulusal meclis seçimiyle birlikte düzenlenen AP seçimlerinde ise Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’na 3 milletvekili göndereceğinin hesaplandığını belirten Kahraman, “Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerinin çoğunluğunu Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu bir siyasi parti. Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin son seçim başarısı dikkat çekiyor. Oylarımız her geçen seçim biraz daha yükseliyor” diye konuştu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve seçime Targovişte’den(Eski Cuma) 1. sıra milletvekili adayı olarak giren ve seçilen Ceyhan İbrahimov, seçim sonrası mesajında kendilerini destekleyen seçmenlerine seslendi.İbrahimov şunları kaydetti: “Desteğiniz için, pozitif enerjiniz için ve Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni Targovişte’de 1’inci, ülkedeki 2’nci siyasi güç haline getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün hakların, özgürlüklerin ve demokrasinin korkuya üstün geldiğini görüyoruz. Bizim işimiz size hizmet etmek. Ve bu yüzden halkımızla birlikte istikrarlı yönetim için çalışmaya devam edeceğiz.”