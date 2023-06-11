Romantik şarkıların prensi Hakan Altun, sahne aldığı Joly Joker Bursa'da dolu dolu bir konsere imza attı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

"Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile hayranlarını selamlayan Hakan Altun, seslendirdiği şarkılarla konserinin ilk bölümünde duygusal rüzgarlar estirdi.

Mekanı hınca hınç dolduran dinleyicilerine eski ve yeni şarkılarını söyleyen Altun, yaklaşık 2,5 saat kaldığı sahnede söylediği romantik şarkılarla hayranlarının gönlüne dokundu.

Bursa'daki konserlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Hakan Altun, 'Bu gece gönlümüzce eğlenip sabahlara kadar hep birlikte şarkı söyleyeceğiz. Yorulana kadar ve uykumuz gelene kadar buradayız' dedi.

'HERKES ENSTRÜMAN ÇALAMAZ'

Programında müzisyen arkadaşlarını da unutmayan Hakan Altun şarkıyı kendisinin söylediğini ancak çalanların da çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye'de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Arkamdaki müzisyen kardeşlerim, ailemden daha çok gördüğüm insanlar. Lütfen onlara çok güçlü bir alkış alalım" diyerek tüm müzisyen arkadaşlarını onure etti.