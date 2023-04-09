TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yeni dönem milletvekilliği adaylığı hakkında açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu davanın her kademesinde görev almanın onurunu yaşamış birisi olarak Partimizin siyasi literatüre kazandırdığı üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin aday listesinde yer almamaktayım. Hep söylediğimiz gibi, bizde makam ve merciler amaç değil Milletimize hizmet etmenin bir aracıdır. Bizim için önemli olan bu davanın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir" ifadelerinde bulundu.

Hakan Çavuşoğlu'na geçiş süreci ve yeni dönemde bakanlık verileceği kulislerde konuşuluyor.