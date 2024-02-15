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Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Avrupa Yakası Başkanı Hakan Delice’den ata toprağı Mecidiye köyünü ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Avrupa Yakası Başkanı ve aynı zamanda Bağcılar Çınar Mahallesi Muhtarı Mecidiyeli Hakan Delice, Adalet ve Kalkınma Partisi Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı Mikayil Çakır ve Memduh Delice ile birlikte Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça’ya destek ziyaretinde bulundu.

Akça ziyaret ile ilgiliyaptığı açıklamada ; “Yakın bir zamanda yapımına başlanacak kanalizasyon alt yapısı projesi başta olmak üzere yeni dönemde köyümüze kazandırılacak hizmetler hakkında fikir alışverişi sonrasında tam destek sözü veren Hakan Delice ve Mikayil Çakır’a nazik ziyaretleri İçin teşekkür ediyoruz.” dedi.