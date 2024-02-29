2023 yılı sonu itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan 26'sı idari yargıda olmak üzere toplamda 82 hakim ve 28 savcının isimleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1. dereceye yükselip ilk defa 1. sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarını belirledi.

Söz konusu isimler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK, sürelerini bitirdikleri halde listede adlarını göremeyenlerin 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvurarak durumlarının incelenmesini isteyebileceklerini bildirdi.

HSK'nın bugünkü yayımladığı isim listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.