Bu yıl beşincisi düzenlenen ve bölgenin tanıtımına, barış ve huzuruna katkı sağlayan Çukurca Foto-Safari ve Doğa Sporları Festivali’ne yaklaşık bin yarışmacı, sporcu ve izleyici katıldıHAKKARİ (İGFA) - KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) adına KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Esra Öztürk’ün de katıldığı festival kapsamında 300 yerli ve yabancı fotoğrafçı, 100’e yakın dağ bisikleti yarışmacısı ve uçurtma şenliği düzenleyen öğrenciler ile doğa severler Çukurca’nın Han yaylasında coşkulu bir sportif etkinlik gerçekleştirdi. Irak’ın kuzey sınırına 300 metre mesafede off-road gösterisi, Zap Suyu’nda rafting yarışı ve plaj voleybolu ile Çukurca’nın sarp dağlarında yurtdışından dağcıların da katıldığı bir tırmanma gösterisi gerçekleştirildi. Festival vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki güvenlik çalışmaları neticesinde huzur ve güveni sağlanan Kazan Vadisi’ndeki Han yaylasına 100 yıl sonra ilk kez bir vali gelmiş oldu. Bölge halkı ve köylülerle birebir görüşen Hakkâri Valisi Ali Çelik, köylülerin evlerine geri dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ÜNLÜ RUS DAĞCI DA ORADAYDI Festivale ilk kez katılan Rusya’nın ünlü dağcılarından biri olan “Kar Leoparı” lakaplı Roman Abildaev, 20 yıldır pek çok farklı ülkede tırmanış yaptığını, bir süre önce teröristlerin mağaralarda yerleşik olduğu dağların artık uluslararası sporcular için ve özellikle eğitim aşamasındaki dağcılar için olağanüstü fırsatlar barındırdığını belirtti. Hakkâri Valisi Ali Çelik tarafından festivale davet edilen ve ilk kez Hakkâri ve Şırnak illerini gören Abildaev, “Bir zamanlar teröristlerin saklandığı yerler olan bu mağaralar ve dağlarda huzur ve güven içinde tırmanış yapabilmek, spor yapabilmek olağanüstü bir deneyim. Buranın doğal güzellikleri inanılmaz. Her yer güvenli ve rahat bir şekilde doğa sporları yapabiliyoruz. Özellikle başlangıç ve orta seviyede olan dağcıların mutlaka Çukurca’ya gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu. MEDYANIN YOĞUN İLGİSİ VARDI Sporseverlerin ve doğaseverlerin Çukurca’nın doğal güzellikleriyle buluştuğu etkinliğe yerli ve yabancı basının da ilgisi yoğundu. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Esra Öztürk, festival kapsamında Hakkâri Valisi Ali Çelik ile Kazan Vadisinde bir sohbet gerçekleştirdi. Vali Çelik, “Artık önceliğimiz Hakkari’yi hem yaz hem de kış turizminin merkezi haline getirmek. Yüksekova kayak sporcularının tercih ettiği bir nokta haline gelirken Çukurca’nın da yaz turizmi, ekstrem sporlar ve doğa etkinlikleriyle öne çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin kalkınması için turizm birinci öncelik” diye konuştu. Dr. Öztürk, festival kapsamında ayrıca Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ve Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ile de temaslarda bulundu. Kaymakam Kumcu, “Önümüzdeki dönemde Çukurca’nın bir rafting ve off-roadmerkezi olması ve hem yerli hem yabancı turistlerin markajına girmesi için medyanın rolü çok önemli. Bu anlamda Küresel Gazeteciler Konseyi’ne basın desteği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. TUGAY ZİYARETİ Dr. Öztürk, ayrıca “Hudut Kartalları” olarak bilinen 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek Tugay KomutanıTuğgeneral Ahmet Atilla Dündar’a KGK adına nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Dr. Öztürk, "Hakkari’nin muhteşem doğası ve zengin kültürel mirası, bu tür festivallerle daha geniş kitlelere tanıtılmalıdır. 5. Çukurca Foto-Safari ve Doğa Sporları Festivali, bu amaca hizmet eden harika bir etkinlik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festivalin, Hakkari’nin doğal ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra, bölge halkının da sosyal ve ekonomik yaşamı ile barış ve huzuruna katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: igf