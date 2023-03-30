Hakkari’de şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 1 kilo 103 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari’de 3 büyüklüğünde deprem Hakkari’de 3 büyüklüğünde deprem

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram afyon sakızı ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.