Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıldan fazla cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.AYDIN (İGFA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca, haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada Nazilli'de '3 suçtan' araması bulunan ve hakkında toplam 11 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A ile 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K jandarma ekiplerince yakalandı.

Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.