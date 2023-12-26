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Finike Toptancı Hali 2023-2024 sezonu törenle açıldı. Başkan Böcek, enerjiye, gübreye, ilaca, mazota gelen yüksek zamlara ve ekonomik krize rağmen üretim yapmaya devam eden çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.ANTALYA (İGFA) - Finike Toptancı Hali 2023-2024 sezonu açılışı için düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi parti temsilcileri, hal başkanları, muhtarlar, üreticiler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılışta yaptığı konuşmada vatanının bölünmez bütünlüğü için Pençe Kilit operasyonunda şehit olan askerlerimizi rahmetle anarak, terörü lanetledi.

BELEDİYEMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak planlı ve sürdürülebilir bir tarım için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yerelden kalkınma hedefi yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için bıkmadan, yorulmadan Antalya’mızın 19 ilçesinde üreticilerimizle, köylümüzle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ anlayışı ile Antalya Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek, tarladan pazara kadar olan tüm süreçte elimizi taşın altına koyuyoruz. Tarımın her aşamasında olduğu gibi üretici ve tüketici arasındaki güvenli köprü olan hal esnafımızın da kalkınması için tüm imkanlarımızı sunuyoruz” dedi.

HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM

Tarımın başkenti Antalya’nın, Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Narenciye bahçesi olan, cam seralardan gelmiş bir çiftçi çocuğu olarak sizlerin çektiği zorlukları ve üretim için verdiğiniz mücadeleyi çok iyi biliyorum. Gittiğim her yerde tarımla uğraşan hemşerilerimle bağda, bahçede, serada, tarlada, yaylalarda biraraya geliyorum. Enerjiye, gübreye, ilaca, mazota gelen yüksek zamlara ve ekonomik krize rağmen babadan atadan kalan topraklarınızda, bin bir cefayla üretmeye devam ediyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinizle gurur duyuyorum” diye konuştu.

SÖZ MUHİTTİN BÖCEK SÖZÜ

Finike’ye dönemi içerisinde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Böcek, şöyle konuştu: “Finike’mize bugüne kadar yapılmayan 8 mahallemizin alt yapı ve kanalizasyon sorununu biz çözdük. 29 km kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. 53 km içme suyu hattı yaptık. Kırsalda, güncel maliyeti 33 milyon TL olan 361 km yol yapım ve bakım çalışması yaptık. Finike kent merkezinde, maliyeti 51 milyon TL olan 10 km’lik sıcak asfalt yol yapım çalışmasını tamamlıyoruz. 4 km’lik Atatürk Caddesi’ni bitirdik. Torunlar Caddesi, Hasyurt Atatürk Caddesi ve eski gümrük caddelerinin yollarını da tamamlıyoruz. “Söz Muhittin Böcek sözü” diyerek, 1 Temmuz 2022’de temelini attığımız Finike Cumhuriyet meydanımızı tamamlayarak tam bir yıl sonra 1 Temmuz 2023’te hizmete açtık. Önceki dönemde yarım kalan Eroğlu Nuri Camisi’ni tamamlayarak ibadete açtık. 12 sınıftan oluşan çocuk kreşimizi hizmete açtık.”

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2014 yılından beri 7 yıldır yapılmayan Türkiye’nin ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı’nı paydaşlarımızla gerçekleştirdik. Çevre Dostu Çiftçi Kart’ı Finike’de uygulamaya başladık. Sulama kooperatiflerimize enerji desteği, arı kovanı desteği, fide ve fidan destekleri, hayvancılık destekleri, makina teçhizat destekleri, dijital tarım, bitkisel üretim desteği, sulama amaçlı boru ve vana desteği, verdiğimiz hizmetlerimizden bazılarıdır”

690 MİLYON TL YATIRIM

Göreve geldi günden bu yana Finike’ye yaklaşık 610 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Böcek, tamamlanacak projelerle, toplamda 690 milyon TL üzerinde bir yatırımı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Böcek, Finike Hal sezonunun üreticilere ve esnafa hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, “Yerelden kalkınma hedefimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da tarım emekçilerimize hizmet etmek boynumun borcudur. Çünkü ben çiftçimize söz verdim, Ben sözümü Antalya’ma verdim” diyerek sözlerini tamamladı.

VALİ ŞAHİN SEZONUN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin de sezonun hayırlı olmasını diledi. Vali Şahin,

Yapılacak yeni düzenlemelerle çiftçinin emeği ve alın terinin karşılığını bulacağını belirterek, “Türkiye’nin 2.yüzyılında çok daha katma değerli çok daha verimli bir tarımı da başaracağız” diye konuştu.