Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, Düzce Valiliği’nin daveti ile Düzce’ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Konuralp’te bulunan ve kazı çalışmaları süren Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu’nu da ziyaret eden Dormen, “Burada olmak çok heyecanlandırdı beni. İnşallah bana da burada oynamak nasip olur” dedi.

Düzce Üniversitesi’ni de ziyaret eden Dormen, burada ise Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık, çevirmenlik ve yönetmenlik de yapan Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, sanata olan tutkusunu ve deneyimlerini paylaştı.“Düzce’yi bana çok sevdirdiniz” diyen Dormen, Düzce’deki yatay mimariyi kast ederek, “İstanbul’a gider gitmez çok sempatik kısa boylu bir şehir istiyorsanız Düzce’ye gidin diyeceğim” ifadelerini kullandı. Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi’nin kurulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dormen, “Bu beni çok çok çok mutlu etti. Açılışına ben de katılmak isterim” ifadelerini kullandı.

“BU TİYATROYA BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ BEKLİYORUZ”

Tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen, Düzce Belediyesi’nin işçi ve malzeme destekleriyle 5 yıldır kazıları devam eden Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu’nu da ziyaret etti. Antik tiyatronun geçmişi, yürütülen kazı çalışmaları ve çıkarılan eserlerle ilgili bilgiler alan Dormen, “Burada olmak çok heyecanlandırdı beni. Böyle bir yer keşfetmek müthiş bir şey. Tarih görmek istiyorsanız Düzce’ye gelin. Bu tiyatroya bütün Türkiye’yi bekliyoruz. Buranın tamamen tiyatroya döneceğini düşününce çok mutlu oldum. İnşallah bana da burada oynamak nasip olur” şeklinde konuştu.