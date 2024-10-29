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İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde o noktada dalış yapan polisler, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Halfeti’de tekneyle yarısı su altında olan cami minaresiyle ünlü Savaşan Mahallesi’nin olduğu bölgeye giden dalgıç polisler, yüzerek minarenin bulunduğu yere gitti.

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