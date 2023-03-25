Haliç Su Sporları Merkezi yakında açılıyor. İnşaatta son aşamaya gelindi.İSTANBUL (İGFA) - Kano ve kürek yarışlarına uygun tasarlanan merkez, İstanbul’un ilk su sporları merkezi olacak. Benzer bir tesis de Anadolu yakasında, Maltepe’de yapılıyor. İstanbul’u denizle buluşturacak su sporları atılımları artarak devam edecek. sınırlı değil.

İstanbul’un 6 farklı noktasında butik su sporları merkezinin inşaa çalışmaları da başladı. Haliç Su Sporları Merkezi yakında açılıyor. İBB’nin İstanbul’a kazandırdığı ilk su sporları merkezi olacak tesis, ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak. Profesyonel müsabakaların merkezi olacak bir tesis de Maltepe’de yükseliyor. Şehrin 6 farklı noktasında butik su sporları merkezi yapımı devam ediyor.