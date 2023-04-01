Türk spor ve televizyon tarihinin duayen ismi merhum Halit Kıvanç’ın adının verildiği Gaziosmanpaşa’daki stat; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından, hınca hınç dolu tribünler önünde açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Tribünlerde her yaştan, cinsiyetten ve toplumsal kesimden katılımcılar olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hani ‘Her şey çok güzel olacak’ dediniz ya; elbette bu güzelliğin sürmesi için ve bu güzelliğin tüm Türkiye'ye yayılabilmesi için, buradaki manzaranın, buradaki beraberliğin, buradaki bütünlüğün Türkiye'nin her tarafında görülmesi gerekiyor. Milletimizin bu manzarayı görüp, geleceğine dair umutsuzluklarını umutla karşılaması gerekiyor. Umutsuzluklarını ortadan kaldırması gerekiyor” dedi.

“Futbol ve siyaset; aralarındaki ilişkiyi özenle hassasiyetle düzenlememiz gereken iki alandır. Pek çok bakımdan birbirlerine çok benzerler” diyen İmamoğlu da “Örneğin; futbolda da siyasette de taraftarlık önemlidir. Ama ikisinde de taraftarlığın, aklın ve vicdanın önüne geçmemesi gerekir. Futbolda ve siyasette kazanmak da normaldir, kaybetmek de normaldir. Ve kazanılacaksa da mertçe kazanılmalı, kaybedilecekse de mertçe kaybedilmelidir” ifadelerini kullandı.