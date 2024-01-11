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Bursa'nın Gürsu ilçesinde AK Parti Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, bayrak sevdasını ilçede esnaf ve vatandaşlarla paylaştı.BURSA (İGFA) - AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, Gürsu ilçesindeki 35'lik yol üzerinde sürdürdüğü etkili kampanyasına renk katmak adına özel bir girişimde bulundu. Şefikoğlu, esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara bayrak hediye ederek, Gürsu'da milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi amaçladı.

Bayrak dağıtımı, Gürsu sokaklarında renkli bir atmosfer oluşturdu.

Esnafın ve vatandaşların coşkuyla karşıladığı bayraklar, Gürsu'nun 35'lik yolunda birbirinden renkli anlara tanıklık etti.

Bu özel girişim, sadece bayrak hediye etmekle kalmayıp, aynı zamanda Gürsu'nun esnafını bir araya getirerek dayanışma ve milli gururun sembolü oldu.

Halit Şefikoğlu'nun bu anlamlı bayrak dağıtımını "Bayrak Sevdası Gönüldendir" mottosuyla Gürsu halkı arasında olumlu bir enerji oluştururken, milli birlik duygusunu güçlendirmeye yönelik de önemli bir adım olarak değerlendirildi.