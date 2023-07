Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Festivalin düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bugüne 55 farklı ülkeden 4 bin 375 dansçıyı ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca eşine az rastlanır bir kültür şenliğine ev sahipliği yapacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve festivale katılan 11 ayrı ülkenin halk dansı sanatçıları katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejde dansçılar ülkelerine özgü dansları sergilerken, etkinliğe yoğun ilgi gören vatandaşlar bu güzel anları çektikleri fotoğraf ve görüntülerle ölümsüzleştirdi. Müzik ve danslarla birlikte devam eden coşkulu yürüyüş Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu. Burada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kültür şenliğinin coşkusuna ortak oldu. Bir süre dansçılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma anlamında bu tür organizasyonların çok özel ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “11 ülkeden ve ülkemizin değişik illerinden 611 halk dansları sanatçısı şehrimize geldi. Her ülke, her bölge ve il yüzlere, binlerce yıl önce oluşan kültürünü, değerlerini ve güzelliklerini şehrimizde sergileyecek” diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu’nun da Denizli’ye has güzellikleri festivalde yansıtacağını ifade eden Başkan Zolan, “Vatandaşlarımız renkli, coşkulu ve birbirinden güzel halk danslarını seyretme imkanına kavuşacak. Kültürler arası kaynaşma yaşanacak. Festivalimizin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Şehir merkezimizin farklı noktaları ile Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy ve Buldan ilçelerimizde gösteriler yapılacak. Tüm hemşehrilerimi bu güzel etkinliklere davet ediyorum, kaçırmasınlar” dedi. Programın ardından 11 ülkeden gelen konukların temsilcileri Başkan Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Denizli festivallerde bugüne kadar 55 ülkeyi ağırladı

14 Temmuz’a kadar sürecek festivalde, Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova; Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinden olmak üzere toplam 611 dansçı sahne alacak. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi festivalin düzenlenmeye başladığı 2000 yılından bugüne 55 farklı ülkeden 4 bin 375 dansçıyı kentte ağırlamanın haklı gururunu yaşadı.

Denizlililer ilk gösteriye akın etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin ilk günü gruplar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programında birbirinden güzel danslarını Denizlililer için sergileyen yerli ve yabancı ekipler vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Açılış programına katılan Başkan Osman Zolan, ekiplere teşekkür etti.

Festival programı

17. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında düzenlenecek programlar şöyle:

12 Temmuz 2023 Çarşamba

Saat: 21.00 KYK (Amfi Tiyatro)

Saat 21.00 Akvadi

13 Temmuz 2023 Perşembe

Saat: 21.00 Çivril

Saat 21.00 Tavas

Saat: 21.30 Acıpayam

14 Temmuz 2023 Cuma

Saat: 21.00 Gala Programı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi